到全新的中山堂一起看戲樂一夏！首屆「台中玩劇場藝術節」8月1日至25日於中山堂盛大登場！台中市政府文化局副局長曾能汀今（31）日出席宣傳活動時表示，中山堂進行空調設備升級後重新開館，隆重推出「台中玩劇場藝術節」，將提供市民豐富多元的精采演出，更有夏令營、公共鋼琴音樂會及劇場導覽等活動，邀請大家前往體驗。
「台中玩劇場藝術節」最大亮點是匯集了台中優質演藝團隊推出多場節目，包含駐館團隊「極至體能舞蹈團」8月4日推出首場自製節目「我的自話像」，聚焦青銀共創概念，即日起可至各文化中心與中山堂免費索票；緊接著還有8月23日狂夢藝術《在城市遊戲行走，直到島嶼邊緣》、8月25日凡徒藝術《共生效應》等優質節目，歡迎市民朋友購票參與。
此外，還有青銀共創─肢體創意工作坊、兒童藝術戲劇藝術營，邀請全民藝起來參與劇場導覽、高齡藝術共融推廣講座等，透過多元有趣的方式帶領大眾親近劇場。
另為打造「市民劇場」目標，發揮文化平權精神，於8月1日至4日在中山堂大廳設置公共鋼琴，邀請大小朋友一起來中山堂大展琴藝；8月3日還於大廳辦理「文化常民音樂會」，徵選素人音樂家現場演奏，並與洗凡樂苑合作展出樂器展，和台中市立圖書館大墩分館共同推出相關書展，透過琴聲、書香與樂聲悠閒度過療癒的午後時光。
大墩文化中心表示，為提供舒適觀劇環境，由市府編列預算，中山堂今年3月至6月閉館進行空調改善工程，包括冰水主機、空調箱等設備升級，增加空調運轉效率，7月重新開館並推出首屆「台中玩劇場藝術節」活動迎接觀眾蒞臨。
此外，特別感謝財團法人日月光文教基金會與矽品精密工業支持「台中玩劇場藝術節」活動，贊助中山堂與台中市傑出演藝團隊首次製作青銀共創演出節目，鼓勵銀髮族發揮創意，舞出自我，歡迎市民把握機會參與。
今日宣傳活動，包含文化局副局長曾能汀、北區區公所主任秘書楊政哲、北區區公所課長劉照銘、北區五常里里長林玉惠、雅筑箏樂團、極至體能舞蹈團、凡徒藝術、狂夢藝術、台灣青年管樂團、大樹下木笛樂團、超時音樂室內樂團、台中一中及台中女中國樂團皆共襄盛舉，一同宣告「台中玩劇場藝術節」各場藝術盛宴盛大展開。
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