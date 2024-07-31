櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同富邦綜合證券於113年7月31日舉辦「推動優質企業上(興)櫃宣導會」，於會中針對申請上(興)櫃相關規定與應注意事項進行說明，並與超過20位有意進入資本市場之企業高階主管面對面交流。

櫃買中心總經理李愛玲致詞時表示，今年適逢櫃買中心成立30周年，自成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，並被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗之交易所，截至113年6月底，上櫃掛牌家數已來到825家，市值超過100億元的上櫃公司達144家，其中超過千億的上櫃公司亦有8家，可見已有許多中小企業透過櫃買中心多層次資本市場架構，持續壯大規模及提升競爭力。

此外，櫃買中心是世界交易所聯合會(WFE)正會員，近年股票成交值週轉率均位居WFE正會員前三名，除代表櫃買股票市場流動性佳外，亦顯見上櫃公司十分獲投資人關注。

李愛玲同時也表示，透過成為上櫃公司可提高公司知名度及資訊透明度，讓供應商及客戶更放心，上櫃後更可藉由櫃買中心平台募集營運資金，協助公司擴大營運規模，並應用多元的獎酬工具招募及留住優秀人才，許多公司上櫃後，藉由充分利用櫃買中心平台，從掛牌時市值十幾億成長到百億甚至千億，讓國內外投資人可以看到公司的價值。

富邦綜合證券總經理郭永宜致詞則指出，近年來配合產業長遠發展需要，櫃買中心努力推展企業在台灣扎根，自今年起，公司可以較為簡化的途徑辦理公開發行及申請登錄興櫃，縮短進入資本市場之時程，為國內產業發展帶來新的成長動能。

本次受邀出席的多家企業，均具備堅強的研發能力及前瞻性的經營策略，富邦綜合證券將持續與櫃買中心攜手合作，推動更多優質企業上櫃及興櫃，使企業成為具全球競爭力的國際企業，提供投資人多元化投資選擇，活絡台灣資本市場，為發行公司及台灣資本市場共創雙贏。

櫃買中心透過本次宣導會，近距離直接與有意進入資本市場之企業高階主管雙向溝通，藉由瞭解公司之營運狀況，幫助發行公司儘早釐清進入資本市場的相關議題，並建議調整與改善的方向，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。