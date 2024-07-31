仁寶宣布於波蘭建立新工廠，開工動土儀式於7月29日舉行，該廠將為客戶生產資訊娛樂和ECU相關產品。
仁寶電腦車用電子事業本部資深副總王大鈞表示，目標是提供優質的產品和服務，同時促進當地經濟的成長。透過在中國、美國、越南、巴西以及現在的波蘭設立製造和服務中心，確保為世界各地的客戶提供快速靈活的支援。
仁寶說明，這座工廠位於Czeladź，總投資價值估計約為1,450萬歐元。由於公司的業務性質，建築物的建造必須滿足投資者的特定規格。整個生產線將置於無塵室中，配有防靜電地板以及嚴格監控的溫度、濕度和無塵空氣，這些都是製造先進電子產品所必需的。
仁寶指出，新廠將於明年5月啟動，也將符合ISO9001 ： 2015和ITAF 16949汽車產業的最高標準，並將通過BREEAM認證，獲得「Excellent」評級；而選擇Czeladź是由於該地區擁有技術熟練的人力素質和戰略性地理位置，使公司可以有效地向歐洲汽車製造商供應產品。
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