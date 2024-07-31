07/31(三)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期084今天18時06分(較開盤參考價) 上漲113.00點，為22,398.00點。

2.盤後時段小臺指期084今天18時07分(較開盤參考價) 上漲117.00點，為22,401.00點。

3.盤後微臺指期084今天18時07分(較開盤參考價) 上漲116.00點，為22,399.00點。

4.盤後時段電子期084今天18時05分(較開盤參考價) 上漲6.10點，為1,189.75點。

5.盤後時段小型電子期084今天18時07分(較開盤參考價) 上漲6.70點，為1,190.35點。

6.盤後時半導體30期貨084今天17時46分(較開盤參考價) 上漲62點，為6,020點。

7.盤後時段元大台灣50ETF期貨084今天18時03分(較開盤參考價) 上漲1.05點，為182.00點。

8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天12時51分(較開盤參考價) 下跌0.02點，為38.34點。

9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時08分(較開盤參考價) 上漲158.00點，為41,113.00點。

10.盤後時段美國標普500期094今天17時49分(較開盤參考價) 上漲29.75點，為5,523.50點。

11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時08分(較開盤參考價) 上漲22.00點，為19,231.00點。

12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天18時11分(較開盤參考價) 上漲38.00點，為5,123.00點。

13.盤後時段富時100指數期貨094今天16時31分(較開盤參考價) 上漲64.00點，為8,388.00點。

14.盤後時臺幣黃金期貨084今天17時47分(較開盤參考價) 上漲5.5點，為9,620.0點。

15.盤後時布蘭特原油期貨094 結算在2,706.00點，（今日無成交）。

16.盤後時台積電期貨084今天18時10分（較開盤參考價）上漲6.00點，為944.00點。

資料來源：台灣期貨交易所

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