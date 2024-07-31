皇家國際美食股份有限公司（4419）為鼓勵並支持花蓮體育活動與漢堡王攜手做公益，31日邀請花蓮當地的國小、國中棒球校隊與教練共53人，到花蓮縣立棒球場看球賽、吃漢堡，度過極富意義的一天。
甫於7月27日重新開幕的漢堡王中山店代理店經理陳慶鴻表示，身為花蓮在地人的他曾表達，希望花蓮的孩子有機會能與台鋼集團旗下的台鋼雄鷹棒球隊交流。趁著職棒於暑假期間在花蓮縣立棒球場開打，皇家美食與漢堡王決定完成陳慶鴻的心願，邀請了玉里國小、中正國小、花崗國中與豐濱國中的棒球校隊與台鋼雄鷹交流，還加碼請吃漢堡。
當天下午，台鋼雄鷹球員陳文杰與後勁與棒球小將們進行守備與打擊示範訓練，並加碼開放簽名，吸引不少小將們排隊簽名。而漢堡王除了請小將與教練享用招牌的華堡、勁濃安格斯牛肉堡、國王大雞堡與勁濃培根烤腿堡等明星產品外，還提供贈品與小朋友進行問趣味問答，讓他們瞭解無添加以及純肉產品對小將日常訓練的重要性，最後在大合照以及高喊「花蓮加油」結束今天的活動。
這是台鋼集團接手漢堡王後首次的公益活動，透過集團強大的資源整合，從皇家美食與漢堡王出發，連結社區、支持體育活動，善盡企業社會責任。同時希望透過此次活動把正能量帶給天災頻仍的花蓮，讓更多的企業關注花蓮。
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