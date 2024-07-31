雲豹能源（6869）繼完成台南北門全台最大漁電共生場域後，自合作夥伴美國基金管理公司GSSG Solar取得嘉義戶外型漁電共生項目，並與其共同完成專案。該項目裝置容量為60MW，預計今年第四季開始動工，並計畫於2026年第一季完工。

此漁電共生案位於嘉義縣義竹鄉，整合在地77公頃魚塭打造60MW漁電共生場域。雲豹能源秉持原地原養，比照台南北門漁電共生場域先例，規劃將太陽能板架設在魚塭的土堤邊坡上，並將魚塭劃分成「養殖池」和「蓄水池」，以養殖虱目魚及鱸魚為主。

該案預計今年第四季動工，2026年第一季完工，估計工程款總金額近30億元，不僅將挹注集團營收，完工後，預計平均年發電量約8,760萬度，預估未來20年，將帶來逾17.5億度發電產能，可望帶來綠電收益近95億元。

雲豹能源總經理趙書閔表示，公司在台南北門打造全台最大漁電共生場域，自2023年迄今已展現豐碩成果，無論發電量、養殖收成量皆有目共睹，也讓更多合作夥伴願意與雲豹能源強強聯手，攜手創造漁電雙贏。本次合作案，雲豹能源向合作夥伴美商 GSSG Solar Taiwan 1, LLC取得嘉義義竹鄉60MW 漁電共生場域，證明雲豹經營團隊在推動漁電共生的實力與成績獲得國際企業的信任。