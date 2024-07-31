日本央行（BOJ）31日中午宣布利率決策，意外升息15個基本點（0.15個百分點），政策利率上調至0.15％～0.25％。日本央行開獎後，日圓兌美元已經揚升至150價位。台新金控首席經濟學家李鎮宇解讀，若搭配後續美國9月降息，假如美日利差可縮小50個基本點，日圓很有機會向145叩關。
日本央行升息，將利率拉升至約0.25％，為繼3月決定解除負利率政策之後，直接宣布升息決定，也是2007年以來再次升息；同時，宣布每季購買日本公債規模縮減約4,000億日元，凸顯貨幣政策正常化的決心。
日本升息後，日圓兌美元匯率大幅震盪，直接飆升至151字頭，期間雖一度轉貶回測154，但後續一路回升上揚至150關卡。
李鎮宇認為，日本央行下修今年通膨率，理論上下修CPI應不會降息，在此情況下逆向升息「邏輯有點怪怪的」，某程度上也讓市場認為，日本央行扛不住自民黨壓力，尤其自民黨從首相岸田文雄等，上到下都對日本央行施壓，提出貨幣正常化的訴求，本次日本升息是考量「政治盤」，而非「經濟盤」。
李鎮宇接著分析，市場原本沒預期日本央行會提早在7月升息，但因為9月自民黨選舉，若延遲到9月才升息，恐讓市場認為是偏袒首相岸田文雄，因此提早動作。
對於日圓後續走勢，李鎮宇認為，市場先觀望一陣子，等本周聯準會FOMC會議結論，假如沒有明確提到9月降息，日圓恐再度回測155價位；相對來說，若聯準會明確表示要降息，日圓就會開始往升之路走去。後續來看，若美日利差如果可縮小50個基本點，日圓有望回升到145，但若今年美國只降息一次，日圓應會先在148～153之間徘徊。
而日圓今日震盪，盤中一度拉回，匯銀則解讀，主要有兩大原因所致，一是日本雖升息，但美日利差仍大；二是有部分看法認為，日本央行債券縮減規模遠低於預期，對日圓也造成沉重打擊。
李鎮宇認為，日本央行宣布縮減購債規模，但到2026年第一季才會縮減到一半，市場解讀確實是偏溫和，且從本月宣布升息後，雖然慢慢開始展開利率正常化，但要等到下次升息，可能要到下次春鬥，也就是明年春季。
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