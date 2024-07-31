窄基指數生效！金管會31日指出，由於大小台指期已達窄基指數標準，期交所已接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知美系外資不得再交易台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX），金管會評估影響有限，但會持續推動三措施來因應。

金管會指出，期交所大小臺期貨因台積電占臺股加權指數權重自2024年2月15日至4月29日，累計逾45日超過30％，臺股加權指數已符合窄基指數定義，因此期交所在今年4月29日以電子郵件通知CFTC。

而期交所已在7月31日接獲CFTC通知前揭商品成為窄基指數期貨，美國境內交易人將無法交易，期交所已於上午辦理市場公告。

金管會指出，本案並未限制外資買賣台股集中市場的台積電個股及期貨市場的台積電個股期貨。

金管會指出，期交所評估美國境內交易人占我國期貨市場比重低，2023年僅約0.7％，影響應屬有限。

金管會前已請期交所預先通知我國期貨商相關資訊以為因應。另期交所亦已積極持續辦理下列事項，以吸引外資參與我國期貨市場：一、主動關懷美國投資人，視其需要提供必要之協助；二、持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與；三、積極拜訪其他非美系國家外資，鼓勵其參與我國期貨市場。