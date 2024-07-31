工業電腦龍頭研華（2395）7月31日舉辦法說，董事長劉克振指出，雖然上半年受景氣復甦不如預期，導致業績衰退，但預料最差谷底已過，北美、中國大陸等主要市場B／B值已回到1以上，且邊緣AI持續發酵，預估下半年營運逐季成長，2025年營收將有雙位數增幅。
研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望下半年，隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況回溫，研華第二季接單／出貨比值（B／B Ratio）為1.01，為近兩年以來B／B值首度回歸1以上。
進一步觀察北美、歐洲及中國三大區域第二季BB值，也分別回升至1.00、1.04及1.02水位，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦，包括中國、南韓、台灣等市場接單動能強勁，營收表現可望個位數年增。
研華預估第三季營收表現為4.5～4.7億元，以新台幣32.5元換算約146.25億元至152.75億元；毛利率落在39％～41％；營業利益率為14％～16％區間，下半年營運有機會逐季上揚。
劉克振表示，研華今年上半年EPS 4.78元，相當於退回3年前水準，主要受到市場拉貨動能不如預期影響，但最差谷底已過，公司為此也進行內部經營結構調整，全面啟動Sector driven行業驅動的策略變革。而目前來看也有些好消息傳出，像是接單／出貨比值回到1以上，代表接單大於交貨，後續成長可期。
此外，劉克振看好生成式AI大潮流導入，將加速AIOT＋ Edge Computing擴大需求增長趨勢，而研華同時跨足邊緣運算、IoT系統軟體，垂直產業應用解決方案，將搭上IPC未來一波「世紀級」的新機遇。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：