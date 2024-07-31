美國傳出計劃於8月公布新規，擴大阻止部分國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備，而日本、荷蘭和韓國的出口關鍵晶片製造設備盟友有望獲豁免，包括荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）、東京威力科創等將不會受到影響。

受到消息帶動，ASML美股盤前上漲7％，輝達盤前漲逾5％；東京威力科創31日收盤漲7.41％。

路透報導，這項規定是「外國直接產品規定」的擴展，將禁止位於中國最先進晶片製造中心的約6家中國晶圓廠接受來自許多國家的出口，預期將影響以色列、台灣、新加坡和馬來西亞。

消息指出，規定目前還處於草案形式，可能會有變化，但目標是在8月發布，美國最新作法顯示，該國正尋求對中國半導體產業持續施壓，但又不會激怒盟友。