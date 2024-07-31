由於出口擴增不如預期，主計總處31日下修今年第2季經濟成長率概估為5.09％，較5月預測數5.18％減少0.09個百分點，雖然下修主因是商品出口擴增力道不如預期，不過，企業投資步調加速、資本形成表現優於預期，抵銷了部分降幅。
主計總處表示，假設第3季、第4季GDP（國內生產毛額）預測維持不變，全年經濟成長率約3.91％，較5月預估的3.94％略下修0.03個百分點。
主計總處指出，受惠AI等新興科技應用商機持續熱絡，雖然帶動出口，但第2季表現仍不如原先預測，約減少達47億美元，而終端需求逐漸回溫，三角貿易及航運服務表現也不錯，併計所有權調整商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長7.87％，較預測數減少3.35個百分點；不過，企業投資步調加速，資本形成表現遠優於預期，資本形成實質成長15.34％、創11季新高。
民間消費方面，主計總處表示，受惠於就業市場穩健與調薪的所得效果，以及股市創高的財富效果，第2季零售業、餐飲業營業額分別年增2.68％及3.81％，跨境旅遊熱絡帶動航空客運與國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長2.71％，較原先預測數增加0.12個百分點，
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：