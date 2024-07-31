新加坡經濟發展局（EDB）7月31日公布最新調查顯示，星國製造業與服務業者對於各自產業下半年前景抱持謹慎樂觀的態度。約25％受訪製造商看好7～12月景氣將改善，僅2％認為會惡化。服務業則預期，觀光復甦有助於他們收入增加。

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