證交所今（31）日召開上市審議委員會，審議通過達運光電（8045）股票上市案。證交所表示，該上市案尚須提報董事會核議。
達運光電董事長為陳碧霜，總經理為戴國源，公司實收資本額為8.15億元，主要產品包括寬頻網路設備及智慧聯網（AIoT），輔導上市承銷商為華南永昌證券。
達運光電去（112）年稅前純益5.566億元，今113年第一季為1.52億元，每股稅後盈餘（EPS）各為5元及1.48元。
在市場結構方面，內銷占比13.04％、外銷86.96％；全體董事持股比率：董事9席合計占20.06％。
證交所今（31）日召開上市審議委員會，審議通過達運光電（8045）股票上市案。證交所表示，該上市案尚須提報董事會核議。
達運光電董事長為陳碧霜，總經理為戴國源，公司實收資本額為8.15億元，主要產品包括寬頻網路設備及智慧聯網（AIoT），輔導上市承銷商為華南永昌證券。
達運光電去（112）年稅前純益5.566億元，今113年第一季為1.52億元，每股稅後盈餘（EPS）各為5元及1.48元。
在市場結構方面，內銷占比13.04％、外銷86.96％；全體董事持股比率：董事9席合計占20.06％。
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