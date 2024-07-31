因「凱米（GAEMI）」颱風過境全台停止上班上課兩日，「櫃買30—大專生證券菁英種子線上培育營」線上觀看四場講座暨簡報影片檔上傳截止時間，由7月31日24時延後至8月5日24時止、早鳥全勤獎得獎公告日由為8月2日延後至8月7日、評審開始時間由8月7日間延後為8月9日。（更多資訊請詳網址： https：／／ysseed.sfi.org.tw）
「櫃買30—大專生證券菁英種子線上培育營」展延相關活動時程
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因「凱米（GAEMI）」颱風過境全台停止上班上課兩日，「櫃買30—大專生證券菁英種子線上培育營」線上觀看四場講座暨簡報影片檔上傳截止時間，由7月31日24時延後至8月5日24時止、早鳥全勤獎得獎公告日由為8月2日延後至8月7日、評審開始時間由8月7日間延後為8月9日。（更多資訊請詳網址： https：／／ysseed.sfi.org.tw）
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