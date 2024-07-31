伺服器機殼廠勤誠（8210）董事長陳美琪31日出席由《哈佛商業評論》(HBR)舉行的頒獎典禮，獲頒2024台灣企業領袖100強。繼連續兩屆獲評為「台灣最佳上市女性CEO 20強」後，陳美琪首度入選「台灣企業領袖100強」並成為百強名單中「唯三」獲獎的女性領導人，陳美琪以剛柔並濟的領導風範及連結共好的經營理念，發揮企業永續的影響力。

陳美琪帶領勤誠40餘年，不斷轉型蛻變，以敏銳的市場洞察力，精準掌握雲端伺服器商機，營收及獲利屢創新高，成為雲端伺服器機殼產業龍頭，並以優異的產品研發設計及製造能力成為NVIDIA合作夥伴，在AI發展浪潮下再度崛起，創造企業長期績效及競爭力。

陳美琪表示，勤誠實現專業經理人治理轉型，由執行長陳亞男帶領勤誠全球團隊勇於創新並接受挑戰，在危機四伏的市場中穩步成長，不斷推動內部轉型及外部連結，推升公司營收及獲利新高，在穩健成長的道路上持續追求卓越。並衷心感謝勤誠團隊的團結打拼，更謝謝一路上高人指點、貴人相助的愛護相持，以及客戶與供應鏈夥伴們的攜手合作，與勤誠連結共好、共創多贏。

陳美琪進一步指出，勤誠已經走向EPS ＋ ESG永續經營之路，在營收獲利不斷成長的同時，持續落實精實管理以強健公司營運體質，並以連結共好結合ESG的理念翻轉企業經營、善盡企業社會責任。

在公司治理面向，勤誠九位董事中，包括獨立董事四席，以及四位女性董事，占比皆超過四成，為科技業上市櫃公司董事性別多元化典範。

在友善職場面向，勤誠推動性別平等及多元共融，並積極推廣運動風氣，照顧員工身心健康，此外，更以「幸福誠家」計畫，支持同仁從懷孕生產一條龍的照護措施，提供出生至三歲的育兒津貼，並推動長照關懷計畫，讓員工無後顧之憂。

同時，勤誠推動多項產學合作，包括勤誠新代盃智慧機器人產學研習營、中正大學勤誠講座並成立勤誠講堂擴大勤誠講座影響力、高科大模具共同實驗室，積極培育多元人才、提升國際競爭力。

此外，近期勤誠與當代傳奇劇團合作於板橋放送所成立「Chenbro Gallery」，邀請國內外知名藝術家展示作品，民眾可與藝術零距離接觸，讓藝文價值廣流傳。

陳美琪表示，勤誠以連結共好的信、願、行推動社會回饋，企業經營要共好才能永續，未來將持續發揮企業社會責任，打造共榮共好的永續未來。