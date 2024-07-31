美股拖累台股31日小跌作收，新台幣兌美元匯率跟著開盤殺低，早盤一舉摜破32.9元價位，面臨33元整數關卡保衛戰，後續在央行防守撐場，勉強守在32.9元下方，加上外資午後終於回頭，終場小升1.1分、收在32.836元，7月以連二紅作收，全月狂貶3.86角或1.18％。
相較下其他主要亞幣7月大多反彈收紅，新台幣7月則與亞幣徹底脫鉤，月線收下連二黑；今年以來新台幣僅5月小升月線收紅，其餘月份全數收黑，累計今年已貶值逾2.101元。
匯銀人士認為，新台幣8月起有機會逐步反彈，主要有三大關鍵，一是寄望美國9月降息，將給亞幣喘息空間，新台幣應會逐步緩升；二是日圓漲聲響起，帶領亞幣收復失土；三是外資回來了，有別於前陣子外資集體匯出，31日部分外資開始匯入，成為新台幣反彈基石。
觀察今年以來新台幣匯率走勢，1月狂洩5.66角、2月續貶2.76角、3月重挫4.13角、4月狂摔5.52角、5月翻紅升值1.22角、6月則小幅回貶3分，加上本月狂貶3.86角。累計今年狂貶2.101元，不只跌破近八年半新低，也兩度衝破央行總裁楊金龍任內新低價。
匯銀主管指出，月底新台幣其實有穩住匯價，主要原因除了央行進來防守，其次是有部分外資開始匯入，7月以來因股市修正，帶動外資不斷匯出，且有集體一去不回頭之勢，但近期外資逐漸回頭，成為匯價持穩重要力量。
展望匯市後續表現，匯銀主管認為，觀察6、7月起美國通膨數據、勞動力市場數據等，均呈現疲軟走勢，今年內一定會啟動降息，就看本周FOMC會議後，官員談話有多堅定，以及是否提供市場更多指引，假如聯準會繼續偏鴿派，對全球股市也有提振效果，今年要貶破33元的可能性就很低。
另，匯銀主管也強調，「央行還沒放大招」，觀察7月新台幣雖然重貶，但央行盤中都是佛系阻貶，尚未出現砸大錢調節，預計匯價逼近33元後，央行才會加大力道防守，以目前貶勢來看，央行還不用「放大招」穩匯，短線來看，新台幣仍在區間盤整為主，預估先在32.75～32.95元來回測試。
根據央行統計，31日主要亞幣隨日圓走升，日圓強漲2.64％、韓元升0.77％、人民幣漲0.36％、星幣升0.34％、新台幣小升0.03％。
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