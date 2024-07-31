高股息ETF很安全？不見得！被PTT鄉民封為「哆啦王」的張遠認為，如果是因為市值型ETF跌10%就受不了、抱不住，或者是「只想贏過定存」而投資高股息，那就要留意了。因為這完全缺乏風險意識，以為只要有配息就是安穩賺錢，但他強調，高股息其實不並不是低風險。
投資ETF超過10年，如今已攢下千萬投資部位的張遠在臉書「Ffaarr」分享，如果真的了解高股息ETF的缺點及相對不利之處，在能接受這些缺點的前提下，並充分確認配置沒有風險問題，那麼持有高配息的確在心理上可以幫助自己長期持有股票資產，這樣很OK，畢竟人性心理因素很重要。
但現在有很多推高股息的網紅，刻意美化了高股息，把高股息講成低風險。網紅會說，有些人就是抱不住市值型，元大台灣50(0050)跌10%就受不了了，但其實在金融海嘯時元大高股息(0056)的跌幅是57.7%、比0050還多。
又有人說，有些投資人就沒想追求高報酬，只想要「贏過定存」就好，當然不用選市值型。但真的是這樣嗎？假如目標是真的贏過定存（1.5%），那為什麼要追求6%、8%甚至10%的配息？因為這些投資人想的是風險不高，就可以賺更多、越多越好。
張遠說，但事實上高股息ETF就是股票，而且是集中在台股的特定類型股票，就像是高風險資產的一種，並不會因為配息高風險就低。
如果你的目標是贏定存就好，根本就不應該負這麼高的風險（當然如果一個人的資產配置，是把10%的資產買高股息、90%資產還是定存，以這樣的方式贏定存，我認為風險是ok），在股票資產和現金之間，有很多方式可以用更低的風險達成「贏定存」的目標，例如現在美金定存的預期報酬都比定存高一大截了，儘管美金也有匯率風險，但那跟股票風險是完全不同等級。
現在很多人把高股息講成風險很低，配息好像是白賺的，讓一堆人根本不考慮風險解定存去買，結果元大台灣價值高息(00940)才只是小小破發就一堆人大驚小怪，那如果真的遇到高股息跌50%怎麼辦？
張遠表示，常看到有人在說每個人都有適合的產品，所以選高股息也沒錯。但實際上真的很多人是因為錯誤認知才選，那不是真正適合，而是被迎合大家心理偏誤的新聞、投信廣告和網紅推波助瀾教你以為自己真的適合。
免責聲明：本文由「Ffaarr」授權，文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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