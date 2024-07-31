審計部發布中央政府總決算審核報告，提出租金補貼溢領、社宅興辦用地與租金分級收費原則，內政部國土管理署31日說明，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，溢領案件僅占核定案件整體比例千分之3，目前皆已積極依法追回並加強檢核機制；社會住宅推動採取多元方式取得興建用地、和地方與團體持續溝通租金分級意見，目前已盤點各部會國公有土地227處，約可興建9萬戶社宅。

國土署表示，2022年起開辦300億元擴大租金補貼，截止今年7月底止已核定近59萬戶，發生租金補貼溢領案件僅占核定案件整體比例千分之3，主要原因是申請人資格由於繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等狀況造成資格變動所致。

經調取資料確認比對，皆已通知申請人繳回溢領款項；其中，偽造文書簽訂不實租約詐領補貼案件，目前移送司法及警察機關調查辦理為22案，其中2案經法院判決確定。國土署並於去年透過中央、地方2階段審查機制，強化人員教育訓練及抽查，降低溢領比率，落實檢核機制。

國土署指出，社會住宅興建用地已獲得行政院協助，目前已向各部會盤點國公有土地227處或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，以多元方式取得，預計可興建9萬戶；同時以生活圈概念統籌規劃，整合產業發展、長期照顧、社會福利資源，建置全齡服務的社宅園區。社宅租金分級方面，也持續與地方政府、民間團體進行意見溝通。

針對審計部發布中央政府總決算審核報告，提出租金補貼溢領、社會住宅興辦用地與租金分級收費原則，以及林口選手村社宅等議題，國土署說明，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，溢領案件僅占核定案件整體比例千分之三，目前皆已積極依法追回並加強檢核機制；社會住宅推動採取多元方式取得興建用地、和地方與團體持續溝通租金分級意見。

至於審計部指出林口選手村社宅空置234戶未能使用，國土署表示，規劃之初即已與非營利組織進行合作、並非閒置，預計運用相關空間融合店鋪、青年創業、社會福利等機能，發揮社宅多元支持功能。