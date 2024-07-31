審計部發布中央政府總決算審核報告，提出租金補貼溢領、社宅興辦用地與租金分級收費原則，內政部國土管理署31日說明，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，溢領案件僅占核定案件整體比例千分之3，目前皆已積極依法追回並加強檢核機制；社會住宅推動採取多元方式取得興建用地、和地方與團體持續溝通租金分級意見，目前已盤點各部會國公有土地227處，約可興建9萬戶社宅。
國土署表示，2022年起開辦300億元擴大租金補貼，截止今年7月底止已核定近59萬戶，發生租金補貼溢領案件僅占核定案件整體比例千分之3，主要原因是申請人資格由於繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等狀況造成資格變動所致。
經調取資料確認比對，皆已通知申請人繳回溢領款項；其中，偽造文書簽訂不實租約詐領補貼案件，目前移送司法及警察機關調查辦理為22案，其中2案經法院判決確定。國土署並於去年透過中央、地方2階段審查機制，強化人員教育訓練及抽查，降低溢領比率，落實檢核機制。
國土署指出，社會住宅興建用地已獲得行政院協助，目前已向各部會盤點國公有土地227處或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，以多元方式取得，預計可興建9萬戶；同時以生活圈概念統籌規劃，整合產業發展、長期照顧、社會福利資源，建置全齡服務的社宅園區。社宅租金分級方面，也持續與地方政府、民間團體進行意見溝通。
針對審計部發布中央政府總決算審核報告，提出租金補貼溢領、社會住宅興辦用地與租金分級收費原則，以及林口選手村社宅等議題，國土署說明，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，溢領案件僅占核定案件整體比例千分之三，目前皆已積極依法追回並加強檢核機制；社會住宅推動採取多元方式取得興建用地、和地方與團體持續溝通租金分級意見。
至於審計部指出林口選手村社宅空置234戶未能使用，國土署表示，規劃之初即已與非營利組織進行合作、並非閒置，預計運用相關空間融合店鋪、青年創業、社會福利等機能，發揮社宅多元支持功能。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：