主計總處今（31）日公布第二季GDP概估，由於出口擴增力道不如預期，第二季經濟成長概估5.09％，不如原預測5.18％，如果未來兩季預測不變，全年經濟成長預測將下修至3.91％，經濟情勢仍屬穩定向上。

主計總處指出，商品及服務輸出於第二季實質成長7.87％，比預測數少了3.35個百分點，是造成第二季經濟成長不如預期的主因，所幸民間消費成長2.71％，優於預測，資本形成15.34％也優於預測，因此第二季經濟成長仍得以保五。

綜合統計處視察王翠華表示，第二季出口雖然不錯，但沒有5月估的那麼好，主要是國際終端需求回升比預期慢、AI所帶動的出口也沒有5月估的那麼好。不過，第二季投資表現很好，資本形成年增率15.34％，創近11季新高。

王翠華表示，如果下半年預測維持不變，今年經濟成長將由原預測3.94％下修至3.91％，經濟仍屬穩定向上。