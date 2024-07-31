欣興（3037）預估PCB、載板、HDI等產品線本季同步拉升稼動率，然因低階ABF載板競價、折舊攤銷壓力逐季成長，預期毛利率表現仍有挑戰，欣興預估，AI動能明確，加上消費性電子恢復季節性需求，估本季營收小幅成長。
欣興31日召開法說會，法人關注欣興打入GB200供應鏈的進度，欣興不針對單一客戶回應，但預期光復新廠將在2025年放量生產，在回應與日商Ibiden的競爭時，強調欣興在產能、技術上屬Tier 1，配合客戶的彈性大，當產品的內含價值提升時，客戶有分散風險的需求。
欣興表示，下半年AI仍為主要成長動能，加上手機、PC等消費性電子恢復季節性需求，因此各類產品線稼動率提升，單季營收估有機會小幅成長，不過毛利率則偏向保守，欣興指出，欣興今年折舊從146億元提升至170億元，且低階ABF載板有競價壓力、PCB產線仍處於調整階段，因此毛利率表現仍面臨挑戰。
欣興第二季營收季增5.6％，優於市場預期，但雙率卻觸2019年第二季以來新低紀錄，對於雙率未跟進營收成長而改善，欣興回應，主要是因為載板資本支出較高，折舊壓力逐季上升；新廠效益尚未展現，以及PCB產線處於調整期致良率、學習曲線拉長，對毛利率貢獻不明顯所致。
欣興統計，目前AI於載板的營收比重逾10％，於PCB的比重則超過20％，第三季各類產品稼動率將同步拉升，PCB稼動率將從80～90％，提升至90～95％，為稼動率最高的產品線，訂單能見度到明年第一季；ABF稼動率將從65～75％提升至70～80％；BT載板稼動率估從75～85％拉升至80～90％；HDI稼動率將從75～85％提升至85～95％。
欣興董事會已通過上半年財報，累計上半年獲利年減37％，每股稅後純益2.65元，此外，董事會也核准2025年度資本支出約186億元，包含載板廠投資85億元、台灣廠及泰國廠PCB投資85億元，累計泰國新廠去年跟今年通過的資本支出，合計已逾80億元，產品將鎖定模組、遊戲機及汽車板為主。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：