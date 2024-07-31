A股在7月最後一個交易日開低走高，上證指數收升2.1％，重上2,900點。兩市成交合計增逾五成至人民幣（下同）9,033億元。總結7月，滬指累計跌28點或0.97％，連跌三個月，累跌166點或5.35％。深成指7月跌94點或1.07％，連跌3個月，累跌833點或8.69％。

香港信報報導，上證指數31日最多跌3點或0.1％，低至2,876點後走高，隨後升幅不斷擴大，最多升61點或2.13％，高至2,940點，全日收盤報2,938點，升59點或2.06％，成交4,188.72億元。

深成指最多跌24點或0.29％，低至8,444點後回升，其後升幅顯著，以接近全日高位收盤，收報8,754點，漲285點或3.37％，成交4,844.3億元。

滬深300指數報3,442點，升72點或2.16％，創業板指數報1,688點，漲57點或3.51％。

各類股全線造好，醫療器械股漲逾5％，房地產股升逾4％，化工、傳媒娛樂、有色金屬、煤炭、金融股升逾3％，鋼鐵、汽車製造、水泥、石油股升逾2％，電力股靠穩。