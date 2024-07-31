搶攻下半年與2025年婚宴商機，台北國泰萬怡酒店於8／10日七夕舉辦「2024婚禮體驗日」，並以題「全層包圍幸福時刻」為主題，首度開放二樓宴會廳「全層」參觀，並現場試吃中式宴席專案全新菜色，也可直接諮詢包場高空派對、戶外證婚及文定儀式等專案，360度輕鬆一站式規劃。除了完整體驗，多家怡選品牌共襄盛舉，千元參加禮直接領取，還有機會將萬元套房大獎帶回家，每組新人幸福價只要1,314元，限量席次倒數報名中，邀請準新人於七夕一起預約幸福。

台北國泰萬怡酒店今年更攜手多家怡選品牌，如LUSH、植肌生技 TKLAB、國泰健康管理首度加入，為準新人做好婚前體內外的保養準備。婚禮相關籌備品牌如負責影像音樂及花藝佈置的辰臣活動整合行銷，訂製專屬婚禮香氣的It's Saturday，備受青睞的山木島Shanmudao、花神Bloom喜餅等品牌，現場也提供限量優惠，體驗及諮詢。深受準新人喜愛的怡選品牌，如當代時尚婚禮顧問、OURS Bride婚紗、凡登西服、拍拍印、點點酒、Sweet Booth歡樂閃拍等品牌則再次登場，共襄盛舉，包辦準新人的婚前婚後人生大事。

台北國泰萬怡酒店於2樓宴會廳與14樓Drift Lounge ＆ Bar陸續推出戶外高空證婚儀式、中式桌席及西式自助饗宴等專案，受準新人們青睞。而千變萬化的婚禮客製需求倍增，為了提供完善規劃選擇，首度推出2024-2025文定儀式專案，每桌25,800元起。另外，民俗月限定的2025怡享婚專案，每桌22,888元起，也搶先開放預訂，提供預計於2025年舉辦婚宴的準新人們提前規劃的另一選擇，輕鬆完成婚禮規劃，展開幸福旅程。