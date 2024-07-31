證交所表示，聯合再生（3576）於4月11日發生資訊系統駭客攻擊事件，經該公司內部控制制度設計及執行核有未依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條、第9條、第9之1條、第38條規定辦理。
證交所決定依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對聯合再生處違約金3萬元，並函知聯合再生嗣後應確實依規定辦理，後續將持續追蹤其改善辦理情形。
證交所表示，聯合再生（3576）於4月11日發生資訊系統駭客攻擊事件，經該公司內部控制制度設計及執行核有未依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條、第9條、第9之1條、第38條規定辦理。
證交所決定依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對聯合再生處違約金3萬元，並函知聯合再生嗣後應確實依規定辦理，後續將持續追蹤其改善辦理情形。
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