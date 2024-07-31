iPASS一卡通邁入十週年，致力於運用數位科技開發全場域多樣貌的數據資源，持續積極推動永續發展及綠色金融服務，31日由總經理率領數十位高階主管及員工參加高雄市淨零學院開辦的ISO14064-1溫室氣體盤查及碳管理證照課程，並宣布其交通搭乘減碳數據已通過英國標準協會（BSI）認證，代表iPASS一卡通碳排放數據符合國際標準，可作為企業及政府推動減碳政策的參考依據，為一卡通在推動綠色金融服務方面奠定穩固基礎。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，公司取得BSI認證及同仁取得ISO14064-1碳盤查證書，是推動永續及綠色金融專業服務的重要里程碑。為對齊聯合國永續發展SDGs目標及台灣政府2050淨零轉型目標，響應高雄市政府的淨零碳排政策，一卡通將持續提升永續發展思維並培訓ESG專業人才，協助政府及企業實現永續經營，共同朝向低碳永續的環境友善目標邁進。

ISO14064-1碳盤查證照專班課程共計12小時，旨在提升企業在碳排放核查方面的專業能力。在課程開訓前，高雄市環保局副局長黃世宏特地到場為學員們加油打氣。黃副局長表示，高雄市政府積極推動淨零碳排政策，希望打造低碳、永續的智慧城市。此次一卡通公司安排同仁參加ISO14064-1證照課程，正是響應淨零政策的具體行動。黃副局長也感謝在地企業一卡通公司的支持與超前部署，共同為智慧城市減碳及達成2050淨零排碳目標而努力。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，一卡通邁入十週年積極發展ESG永續策略，除了啟動「一卡通綠點」的點數經濟外，更持續深耕擴大ESG減碳數據的賦能運用，取得相關認證，將提供更專業的永續服務，與民眾、政府及企業一同努力逐步達成減碳目標。

高雄市淨零學院與四家環境部認可國際查驗機構合作，今日由DNV授課ISO14064-1碳盤查證照課程，涵蓋溫室氣體管理趨勢、ISO 14064-1標準說明及與GHG protocol比較、溫室氣體盤查實務等多方面內容，旨在提升學員在碳管理領域的專業知識和實務能力。課程結束後一卡通同仁不僅成功通過考核取得證照，並表示將所學知識應用於實際工作中，成為公司內部及合作夥伴減碳行動的重要推動力量。

在全球氣候變遷挑戰日益嚴峻的當前，企業的永續責任愈發重要。一卡通公司積極投入綠色金融服務，為企業及政府注入新動力。自2023年推出「ESG 差勤卡減碳方案」後，已與東南水泥、中鋼及小港醫院等多家企業合作，今年推出「一卡通綠點」啟動交通運具累點機制，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，此外，在銀行端除了與聯邦銀行結合聯邦綠卡推「一卡通綠點」點數加碼活動，更與王道銀行合作推出全台首張以交通減碳量決定交通優惠的「交通減碳卡」等 。一卡通期待更多企業能夠共同推動永續發展，實現2050淨零排碳的共同目標。