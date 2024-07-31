凱米颱風連日豪雨造成部分地區淹水災情，信保基金啟動關懷因應措施，今起從高雄啟動「關懷凱米風災、經濟部協助復舊」說明會，後續將至屏東、台南、嘉義、雲林及彰化等地區辦理，說明會上由信保基金、輔導顧問、金融機構等專業人員提供災後重建相關融資、稅務、財務等諮詢服務，協助受災企業度過難關。

信保基金表示，對於受災企業，信保基金提供較優惠之融資保證措施，以「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」為例，企業先拍照存證、保留完整受災證明，並於受災日次日起一年內持證明文件向往來金融機構申請，可獲得最高九成且免保證手續費之信用保證，減緩受災中小企業災害損失。另有需要之民眾亦可至信保基金官網「凱米颱風協處專區」查詢政府相關融資與稅務減免資源，及各說明會場次之相關訊息，或撥打免費專線0800-089-921洽詢。

此外，信保基金為推動在地化服務，並順應南台灣地區轉型發展新創與數位科技的趨勢，今年5月將高屏服務中心升格為高雄分部，擴大南台灣的服務量能，另為扶植新創中小企業，於3月成立「新創企業及直接保證科」，並緊接於5月推出「新創企業暨無形資產融資信用保證措施」，提供優惠保證措施，增添產業升級動能。

信保基金魏明谷董事長表示，助人為快樂之本，要用最溫暖的保證，關懷受災企業，一起挺過風災難關，早日協助企業恢復營運。魏董事長也表示，銀行是信保基金的夥伴，也是企業的金山，信保基金則是企業的靠山，與中小企業患難與共，企業有了這兩座山扶持，未來經營都能穩如泰山。