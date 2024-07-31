晶圓代工廠聯電（2303）31日公布第二季財報，其中，第二季歸屬母公司淨利為137.9億元，較上季成長31.88％，單季每股稅後純益1.11元，共同總經理王石表示，第三季終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升並持續驅動的營收成長。

聯電今年第二季合併營收為568億元，較上季的546.3億元成長4％。與去年同期相比，本季的合併營收成長0.9％，第二季毛利率達到35.2％，歸屬母公司淨利為新台幣137.9億元，每股稅後純益為1.11元，上半年每股稅後純益1.95元。

聯電共同總經理王石表示，受惠於消費性產品市場需求的顯著增長，聯電第二季的晶圓出貨量較前一季成長2.6％，產能利用率提升至68％。

王石共同總經理表示，展望第三季，預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升，聯電的22／28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22／28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。