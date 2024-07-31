近年來ETF存股蔚為風潮，更成為許多國人退休理財的方式，不過，近來股市波動劇烈，被動式ETF無法及時調整持股因應，而主動式台股基金仰賴專業經理人更靈活的主動操作，目標就是為投資人追求超額報酬。尤其對存股族來說，在台股震盪之際，想要有息收，又想兼顧資本利得，納入台股高息基金可攻守兼備，是不可或缺的配置。

統一台灣高息優選基金自開始配息以來已經連續4個月配息，明天(8／1)將是新一輪除息前的最後買進日，是有現金流需求的投資首選。

統一台灣高息優選基金結合台股高股息殖利率特性與統一投信投資研究團隊研究實力，優選具長期資本利得成長潛力之高股息股，是統一投信旗下唯一一檔採取台股月配息主動式基金，成立至今已有10個月，初始淨值為10元，據統一投信官網7／30資料顯示，累積型、月配型基金淨值分別已達12.91、12.57元。

統一台灣高息優選基金自開始配息以來已經連續4個月配息，每單位分別配發0.0846、0.0824、0.0860、0.0892元，本周五(8／2)即將迎來第五次除息，在享有高股息之際又能兼得成長性，有攻有守，適合長期投資。

統一投信表示，美國總統大選突發狀況頻傳，美中貿易戰可能再掀新一波半導體制裁，對全球股市造成劇烈波動，加上川普對台灣收取保護費相關言論，導致台股也難逃賣壓，7月以來，外資累積賣超台股逾3000億元，資金不斷流出，台幣同步貶值。目前融資餘額減幅亦低於股市跌幅，籌碼未沉澱前，台股短線仍需整理一段時間。不過因企業基本面無虞，台股只是評價修正，長線多頭格局架構未變，跌深後反而不失為進場點。