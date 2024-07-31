淨零轉型壓力當前，中小企業需要法人機構引領。台灣經濟研究院31日表示，政策銀行臺灣銀行應允導入台經院研發的「中小企業淨零轉型診斷資訊平台」(Net Zero Transition Diagnosis；NZTD) 為企業把脈，共同輔導中小企業客群轉型過程可能遇到的氣候風險、轉型挑戰和財務影響等。NZTD作業平台設計以國際TCFD氣候風險揭露為架構，並經國際驗證機構(BSI)核發符合性查核報告，同時結合台經院專業顧問輔導團隊媒合引薦各界法人單位。

NZTD 企業診斷平台來自台經院董事長吳中書帶領台經院團隊投入研發，在台經院長期年深耕產業風險評估的基礎，並借重安侯企業管理輔導上市櫃公司永續金融風險評估轉型的經驗，掌握中小企業對於氣候變遷財務影響等。

台經院表示，此次在台灣銀行的客戶服務專業及全國通路下，NZTD將能為中心企業提供風險診斷報告書說明碳排現況，主營業務情況與搭配行業發展情勢，辨識與評估可能的轉型風險以及實體風險，並且分析不同情境的財務數字衝擊，供利害關係人或投資人、綠色授信參考。