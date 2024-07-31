長榮航空（2618）31日補充公告出售三架A330-200型客機已完成處分，交易總金額新台幣11億元，對象為Mockingbird Limited，處分利益7.3億元，每股貢獻0.13元，將在第三季認列，出售後旗下機隊已無A330-200型客機。
長榮航空於2003-2006年間共引進11架空中巴士A330-200，配置有24個桂冠艙及228個經濟艙，為台灣首創平躺式商務艙座椅及全機設有機上隨選互動式娛樂系統的飛機，是長榮航空「桂冠艙」的源起。
長榮航空A330-200航程達6,450海浬 (12,350公里)，較A330-300飛機油箱容量大，因此航程可多出約2,000公里，無論是中、長程航線皆適用，用以執飛維也納、布里斯本及東京、大阪、首爾、香港 、澳門、曼谷及吉隆坡等航線。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：