長榮航空（2618）31日補充公告出售三架A330-200型客機已完成處分，交易總金額新台幣11億元，對象為Mockingbird Limited，處分利益7.3億元，每股貢獻0.13元，將在第三季認列，出售後旗下機隊已無A330-200型客機。

長榮航空於2003-2006年間共引進11架空中巴士A330-200，配置有24個桂冠艙及228個經濟艙，為台灣首創平躺式商務艙座椅及全機設有機上隨選互動式娛樂系統的飛機，是長榮航空「桂冠艙」的源起。

長榮航空A330-200航程達6,450海浬 (12,350公里)，較A330-300飛機油箱容量大，因此航程可多出約2,000公里，無論是中、長程航線皆適用，用以執飛維也納、布里斯本及東京、大阪、首爾、香港 、澳門、曼谷及吉隆坡等航線。