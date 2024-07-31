台光電（2383）公布第二季財報，2024年第二季營收154.5億元，稅後淨利24.3億元，每股盈餘為7.08元，營運表現創下公司成立以來的單季歷史新高。

累計台光電2024年上半年營收達283.5億元，營業毛利率28.1％，營業利益率19.3％，稅後淨利率17.6％，每股盈餘為12.83元，也同時創下歷史同期新高的營運佳績。台光電憑藉著技術領先同業的優勢，持續穩定的繳出業績成長創新高的亮麗成績單。

展望未來，美系大廠第三季預計發表具生成式人工智慧功能的新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類除了既有的產品線以外，高階網通低損耗材料隨著客戶新產品的陸續推出，將有倍增的出貨量增長，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀的態度，故決定加大明年產能擴充至成長20％以上。