【時報-台北電】晶宏(3141)董事會通過113年上半年合併財報。113年上半年營業收入7.52億元，營業毛利2.82億元，營業利益1229萬元，稅前淨利6746萬元，淨利5337萬元，歸屬於母公司業主淨利6900萬元，基本每股盈餘0.92元。（編輯：沈培華）

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