擁有132萬受益人的國民高股息ETF國泰永續高股息(00878)今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，以7月31日收盤價22.97元計算，年化配息率約9.6％。00878今年前兩季配息金額為分別為第一季0.40元及第二季的0.51元，第三季擬配0.55元，再創下新紀錄，預計可望在台股震盪期間成為避險資金首選去處，引發近期高息ETF投資熱再起。

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