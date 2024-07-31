台電今天提出8月用電預估，在天氣炎熱、景氣熱絡下，白天最高用電將微幅增加到4145萬瓩，晚上最高負載為3746萬瓩。但在供電能力大於用電下，預估日尖峰備轉容量率可在10％，夜尖峰維持7％，備轉容量可達280萬瓩，供電能力充裕。

不過台電7月供需報告也曾保證夜尖峰備轉容量率可以保7，卻因台塑汽電共生、大潭8號機、林口1號破管等機組故障，即時備轉容量率多次掉到5％、6％，與預測有所差距。

台電強調，要準備多少備轉容量，取決於安全與經濟之間的平衡。當機組發生突發事故，只要備轉容量足以因應，便能在短時間內讓後援機組替補上陣。

參考氣象資料、歷史負載及經濟情勢，台電預期8月天氣仍炎熱且景氣持續熱絡，民生及產業用電需求仍高。整體供電能力預估日尖峰最大可達4615萬瓩，大於預測最高負載4145萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達4035萬瓩，大於預測最高負載3746萬瓩。

雖核三1號機於7月27日停機，但台電說，近期已有容量更大的民營豐德電廠3號機加入供電，大潭9號機也將於8月進行測試運轉。另外，8月光電中午時段出力預計可維持700萬瓩以上，挹注日間供電能力。而凱米颱風帶來豐沛水資源提升慣常水力發電之操作彈性，搭配儲能、抽蓄等調度作為及各項需求面管理措施，可抑低夜尖峰負載。