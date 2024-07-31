【時報-台北電】台虹(8039)公告113年上半年合併財務報告業經提報董事會通過。113年上半年營業收入48.53億元，營業毛利11.81億元，營業利益4.4億元，稅前淨利5.11億元，淨利3.97億元，歸屬於母公司業主淨利4.12億元，基本每股盈餘1.88元。（編輯：沈培華）

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