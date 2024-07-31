【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工大廠聯電(2303)今（31）日召開線上法說，預期2024年第三季晶圓出貨量將季增4～6％、美元平均售價（ASP）持穩，稼動率估將回升至近70％。不過，受折舊增加及電費上漲影響，預期毛利率將維持34～36％（mid-30%）水準。
聯電2024第二季自結合併營收567.99億元，季增3.97％、年增0.89％，毛利率35.18％、營益率24.46％，優於首季、低於去年同期，為近3季高。歸屬母公司稅後淨利137.86億元，季增達31.82％、年減11.86％，創同期第三高，每股盈餘（EPS）1.11元。
累計聯電上半年自結合併營收上半年合併營收1114.31億元、年增0.84％，創同期次高，但毛利率33.1％、營益率22.93％，為近3年同期低。歸屬母公司稅後淨利242.42億元、年減23.82％，仍創同期第三高，每股盈餘1.95元。
聯電共同總經理王石表示，聯電本季宣布多項技術進展，包括推出業界首創RFSOI製程技術的3D IC解決方案、領先市場的22奈米eHV顯示器驅動IC解決方案，展現聯電在推動AI、5G和車用領域的關鍵技術方面，致力維持公司在特殊製程的領先地位。
展望第三季，王石預期預期終端市場將進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動整體稼動率提升。聯電的22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，下半年22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。
然而，由於擴產帶動折舊增加及電費上漲，聯電預期下半年將面臨部分獲利壓力。儘管面臨成本挑戰，王石強調，聯電有信心如同過往在逆境中展現韌性、維持穩健獲利，並透過差異化的技術解決方案與多元製造布局策略，協助客戶強化供應鏈管理。
聯電第二季晶圓季產能約125.7萬片12吋約當晶圓，季增3.71％、年增7.71％，預期第三季產能將增至127.4萬片12吋約當晶圓，季增1.35％、年增7.78％。今年資本支出預算維持33億美元不變、年增10％，其中95％將用於12吋晶圓廠、5％用於8吋晶圓廠。
王石指出，為實現2050年淨零排放目標，聯電將持續以實際行動降低公司營運與供應鏈的碳排放量，同時增加再生能源使用，逐步朝向2025年和2030年的階段性目標邁進，並透過近期即將發布的2023年永續報告書，向利害關係人提供更多相關資訊。
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