【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國化合物半導體零件供應商IQE在周三表示，公司正計畫讓台灣業務在台灣證交所進行首次公開上市(IPO)。這也使得該公司在英國上市的股票目前大漲9.9%。
該公司專門生產使用於蘋果iPhone臉部辨識感測器的「磊晶」(epi-wafer)。由於AI蓬勃發展和中國市場不斷擴大，該需求不斷擴大。
IQE供應的主要是基於砷化鎵和氮化鎵的化合物半導體材料，包括無線和光電等產品。該公司說，擬將IQE Taiwan(高平磊晶)在台灣證交所上市，透過公開募股出售少數股權，並計畫保留對IQE Taiwan的控制權。
執行長Americo Lemos表示，IQE Taiwan成功的IPO，將允許公司極大化資產的價值。
IQE表示，此次IPO將分兩階段進行，第一階段預計於2025年上半在新興市場板上市。
券商Peel Hunt表示，擬議中的少數股權出售，將有助於對集團的成長策略提供融資，同時保留全球客戶和業務。
Peel Hunt分析師在一份報告中說：「我們還認為，此次的IPO將使得IQE在潛在地緣政治風暴之前能更加靈活，實際上同時提供了風險對衝，以及成長的媒介」。
IQE已經聘請台新證券作為IPO財務顧問。
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