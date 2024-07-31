【時報-台北電】華孚(6235)公告公司申請延長現金增資之募集期間業經金管會核准。鑒於近期國際政經情勢動盪，致國內證券市場波動劇烈，為維護股東權益及確保募資完成，向金融監督管理委員會申請展延資金募集期間三個月，募集期間延長至113年12月13日。(編輯：邱致馨)

《電週邊》別受騙！華碩：從未經營社群媒體公開帳號或群組
《熱門族群》富邦金彈簧腿帶隊 金融類指叩關10日線
《熱門族群》鴻海返200關 他電跟著開趴、1檔閃紅燈
台灣500大科技業出爐 半導體供應鏈掛帥
#延長 #募集 #華孚 #現金增資 #申請
透過Google新聞追蹤旺得富