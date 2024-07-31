【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.和泰車(2207)：每股成交價648.02元，成交量2萬6300股，成交金額1704萬2926元。
2.和泰車(2207)：每股成交價648元，成交量2萬6700股，成交金額1730萬1600元。
3.光寶科(2301)：每股成交價99.45元，成交量30萬股，成交金額2983萬5000元。
4.鴻海(2317)：每股成交價205.62元，成交量8萬5000股，成交金額1747萬7700元。
5.台積電(2330)：每股成交價936.6元，成交量65萬1000股，成交金額6億972萬6600元。
6.台積電(2330)：每股成交價935.4元，成交量34萬9800股，成交金額3億2720萬2920元。
7.台積電(2330)：每股成交價935.2元，成交量35萬3200股，成交金額3億3031萬2640元。
8.台積電(2330)：每股成交價934.48元，成交量3萬股，成交金額2803萬4400元。
9.台積電(2330)：每股成交價934.47元，成交量16萬4000股，成交金額1億5325萬3080元。
10.台積電(2330)：每股成交價934元，成交量79萬股，成交金額7億3786萬元。
11.台積電(2330)：每股成交價933.76元，成交量133萬520股，成交金額12億4238萬6355元。
12.台積電(2330)：每股成交價933.75元，成交量169萬1480股，成交金額15億7941萬9450元。
13.台積電(2330)：每股成交價933.03元，成交量16萬2000股，成交金額1億5115萬860元。
14.台積電(2330)：每股成交價930.9元，成交量64萬9000股，成交金額6億415萬4100元。
15.技嘉(2376)：每股成交價259元，成交量62萬1000股，成交金額1億6083萬9000元。
16.廣達(2382)：每股成交價273.08元，成交量8萬7000股，成交金額2375萬7960元。
17.廣達(2382)：每股成交價273.06元，成交量15萬1000股，成交金額4123萬2060元。
18.台光電(2383)：每股成交價435元，成交量11萬235股，成交金額4795萬2225元。
19.台光電(2383)：每股成交價430元，成交量6萬7765股，成交金額2913萬8950元。
20.群光(2385)：每股成交價155.5元，成交量64萬3000股，成交金額9998萬6500元。
21.南亞科(2408)：每股成交價57.95元，成交量34萬7000股，成交金額2010萬8650元。
22.中華電(2412)：每股成交價121.4元，成交量14萬7000股，成交金額1784萬5800元。
23.聯邦銀(2838)：每股成交價13.45元，成交量125萬股，成交金額1681萬2500元。
24.玉山金(2884)：每股成交價26.63元，成交量73萬3000股，成交金額1951萬9790元。
25.新光金乙特(2888B)：每股成交價28.05元，成交量199萬8000股，成交金額5604萬3900元。
26.第一金(2892)：每股成交價26.45元，成交量132萬8000股，成交金額3512萬5600元。
27.統一超(2912)：每股成交價277.5元，成交量12萬3000股，成交金額3413萬2500元。
28.緯創(3231)：每股成交價97.81元，成交量17萬2000股，成交金額1682萬3320元。
29.緯創(3231)：每股成交價97.25元，成交量39萬8000股，成交金額3870萬5500元。
30.緯創(3231)：每股成交價97.23元，成交量35萬2000股，成交金額3422萬4960元。
31.創意(3443)：每股成交價1131.16元，成交量5萬1000股，成交金額5768萬9160元。
32.創意(3443)：每股成交價1131.15元，成交量9萬9000股，成交金額1億1198萬3850元。
33.臻鼎-KY(4958)：每股成交價136.5元，成交量50萬6000股，成交金額6906萬9000元。
34.祥碩(5269)：每股成交價1670元，成交量1萬2000股，成交金額2004萬元。
35.工信(5521)：每股成交價12.4元，成交量450萬股，成交金額5580萬元。
36.上海商銀(5876)：每股成交價41.7元，成交量57萬1000股，成交金額2381萬700元。
37.瑞儀(6176)：每股成交價178元，成交量70萬8000股，成交金額1億2602萬4000元。
38.矽力*-KY(6415)：每股成交價451.86元，成交量4萬6000股，成交金額2078萬5560元。
39.緯穎(6669)：每股成交價2033.28元，成交量15萬4000股，成交金額3億1312萬5120元。
40.緯穎(6669)：每股成交價2027.5元，成交量20萬4000股，成交金額4億1361萬元。
41.緯穎(6669)：每股成交價2017.86元，成交量50萬股，成交金額10億893萬元。
42.中保科(9917)：每股成交價132元，成交量14萬3000股，成交金額1887萬6000元。
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