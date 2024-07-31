【時報-台北電】三商(2905)公告公司董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案，本次現金增資可認購股數7731萬4仟股，每單位價格新台幣6.8元，交易總金額約新台幣5.26億元之限額內。
迄目前為止，三商累積持有三商壽計17億2006萬5仟股，持股比例為31.86%。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】三商(2905)公告公司董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案，本次現金增資可認購股數7731萬4仟股，每單位價格新台幣6.8元，交易總金額約新台幣5.26億元之限額內。
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