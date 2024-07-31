【時報-台北電】新光金(2888)代100%子公司新光人壽公告董事會決議私募發行普通股，上限新臺幣138.61億元。私募股數為上限新臺幣138.61億元之發行金額除以每股價格，整數計算之。

本次私募資金用於增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性。不採用公開募集之理由為維持股東結構單純化。（編輯：沈培華）

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