【時報-台北電】敦陽科(2480)公告經董事會通過113年上半年合併財務報告。113年上半年營業收入35.4億元，營業毛利9.19億元，營業利益4.64億元，稅前淨利5.1億元，淨利4.06億元，歸屬於母公司業主淨利4.06億元，基本每股盈餘3.82元。（編輯：沈培華）

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