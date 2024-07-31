【時報-台北電】愛普*(6531)公布上半年財務報告，營業收入16.92億元，稅前淨利9.11億元，本期淨利7.38億元，歸屬於母公司業主淨利7.38億元，基本每股盈餘4.56元。（編輯：邱致馨）

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