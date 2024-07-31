中華精測（6510）31日召開營運說明會，總經理黃水可表示，今年上半年營運成果符合預期，進入第三季傳統旺季將受惠自製探針卡、高階封裝之測試載板訂單同步回籠，業績可望優於第二季。
黃水可表示，全球半導體產業走出後疫情後產業陰霾，正迎接強勁復甦階段，然而，地緣政治風險仍存，中華精測為因應產業局勢詭譎多變，精進CHPT by AI計劃，期能透過AI系統提升營運管理效能，降低產業鏈風險，強化該公司All In House優勢。
展望未來，黃水可指出，中華精測持續在產品自有技術上精進，將透過自主雷射設備、製程能力，研發並製造出自主技術的MEMS探針包括NS、BR、BKS及SL等系列探針卡的應用新市場 ; 在製造服務方面，將借力CHPT by AI 計劃提升內部營運管理效能，迎接新一波半導體產業成長商機。
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