南台灣最大單一造鎮案、清景麟攜手三地集團結合新加坡建築巨學SCDA國際建築團隊的「AI慕光城」，31日動土，總銷達420億元，將分2期推出，第一期最快今年10月開賣，規劃坪數20坪到38坪，採不二價策略，每坪成交價將從50萬起跳，最高60萬元。
「AI慕光城」31日由清景麟集團創辦人林聰麟、清景麟集團董事長林湘甯、三地集團執行長鍾育霖等人主持動土，包括全國農業金庫高雄分行協理陳宏仁等金融界、政界人士與會。
清景麟集團創辦人林聰麟指出，「AI慕光城」原本預定7月26日動土，因遇凱米颱風而延後5天，這是他參加超過100場建案動土儀式中，感覺最不一樣的一場，非常具有科技感。
林聰麟表示，他投入房地產市場已經超過30年，在高雄市政府的帶領推動之下，歷經30年的轉型，高雄市從一個工業城市產生巨大蛻變，北高雄成為台積電晶片製造中心，南高雄的亞灣則打造成為未來的AI研發設計中心。
30日才從新加坡返台的林聰麟表示，「AI慕光城」高達5097坪的基地，就位於高雄亞灣，「感覺不輸新加坡」，只是處於蓄勢待發、準備開發的全新的重劃區，對面的205兵工廠也預計今年或明年開始搬遷，「這是台灣未來的曼哈頓」。
他說，「AI慕光城」基地南邊的高雄小港國際機場，政府將投入880億元，進行機場擴建，完成之後，全世界最漂亮的機場，就在高雄，以前，我們要到美國、歐洲，需到桃園機場搭機，未來，會跟演唱會一樣，很多中北部的民眾，會到高雄搭機。
林聰麟表示，「AI慕光城」5097坪的基地，25年前，是眾所週知的金銀島購物中心和布魯樂谷，當時，擠滿遊覽車的場景，仍是許多高雄人的記憶，後來因為景氣的反轉，這裡將近一萬坪的基地，幾乎成為廢墟。
後來，地主台糖拿出來招標，第一次沒人敢標，因為台糖規定一定要把地上物全部拆除，並把地下的所有物挖除之後再回填，才可重新申請建照，他說，看好這塊寶地的發展前景，便在2022年8月17日，由清景麟集團與三地集團強強聯手標下，並花費2年，耗資4億元改造成如今的樣態，規劃打造成為一個AI科技聚落城。
林聰麟說，為了此一獨特的造鎮計劃，特別飛往新加坡，委請新加坡建築巨學 SCDA國際建築團隊親自設計操刀，會面時，他斬丁截鐵告訴對方，「我要蓋高雄國際級、與全球同步的建築」、「我要蓋給年輕人居住的輕豪宅」，成為亞灣工作的科技上班族的住所。
他指出，「AI慕光城」將分2期推出，第一期建地2551坪，規劃興建1104戶住宅、4戶店面，住宅坪數介於20坪到38坪，總銷約200億元，最快今年10月開賣，採不二價銷售，每坪成交價最低50萬元，最高60萬元。
林聰麟表示，第二期基地也是2500多坪，總銷大約220億元，預定明年第一季動土，產品正規劃中，整個建築住宅預定2028年完工，合計總銷約420億元，「應是南台灣最大的單一建案」，將會在全台灣與房地產界造成轟動，因為「這是高雄第一個給年輕住居住的國際級輕豪宅」。
他強調，經過多年的轉型蛻變，亞灣現在不一樣了，高雄已經不一樣了，在台灣的地圖，「可以顛倒來看，高雄是台灣頭，不再是台灣尾」。
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