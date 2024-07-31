台鐵票價低於其他大眾運輸工具，且29年未調整票價，交通部長李孟諺31日表示，台鐵票價確有必要調整，會在9月底提出票價方案送到交通部審議。李孟諺說，政院和交通部會做綜合考量，不排除採取「台電模式」，先以調整部分票價，不足處由政府協助補貼。

李孟諺指出，目前台鐵的票價確實比其他的大眾運輸工具還要偏低，例如台鐵「台北-板橋」票價只有15元，但搭乘捷運就要25元，公車也要30元，但其中台鐵的速度是最快的。他表示，台鐵又快又便宜，且29年未調整票價，為了反映營運成本，有必要調整以永續經營。

李孟諺說，台鐵票價方案預計9月送至交通部，後續交通部會與行政院以綜合性考量，不排除比照「台電模式」，政府出手護漲勢，先以部份調整票價、不一次漲足，而調整不足的部分，則由政府補貼的方式協助。