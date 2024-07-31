PChome旗下露天市集、順立智慧（CYBERBIZ）31日宣布策略合作，雙方將集結彼此優勢推出『平台＋品牌官網』雙平台開店服務，經由露天市集每月超過1,100萬瀏覽人數的平台流量結合CYBERBIZ線上商務與線下整合開店平台、提供OMO智慧零售解決方案，助力全台消費品牌發揮加乘縱效，藉此打造電商媒合生態圈。
露天市集總經理曾薰儀表示，「『開放、協同、互聯』是這次露天市集與CYBERBIZ攜手結盟的關鍵，露天與CYBERBIZ的策略結盟，是以各自原生優勢為基礎，將電商流量平台及多渠道整合官網兩種服務串連整合，露天聚合線上主題策展市集和線下多樣化商展，與CYBERBIZ一同打造OMO商圈與市集合作新樣態。
曾薰儀強調，未來透過露天與CYBERBIZ的策略結盟，品牌不僅將有更多平台資源、流量和行銷工具能整合運用，也能參與線上主題策展市集和線下多樣化商展，透過整合品牌合作、競合品類互補的方式，達成開發市場、拓展業務和優化品牌價值的目標。
CYBERBIZ 創辦人兼執行長蘇基明表示，CYBERBIZ 一直以來都在思考如何推動台灣電商產業發展，真正有效幫助品牌店家簡化經營流程。根據國外的經驗，D2C 品牌官網將成為未來電商經營的必要通路。此次攜手露天共同推出「平台＋品牌官網」雙平台開店服務，不僅能為品牌官網「引流」（流量），還能發揮品牌官網的優勢，協助商家深耕品牌經營，透過 CYBERBIZ 系統，商家可以彙整會員數據資料，進行會員再行銷和自動化行銷等，若商家還有經營線下通路，便能直接實現 OMO（線上線下虛實整合）的營運模式。
過往品牌商受限於官網建立後，仍須另外尋找網路流量，以獲得顧客和銷售訂單，透過此次露天市集和CYBERBIZ合作，參與雙平台開店導流方案的品牌商品，也會同步進入露天市集的搜尋媒合，透過千萬流量的支持，使品牌官網有新的曝光方式與銷售機會。
透過策略聯盟打造的雙平台開店導流方案，將率先邀請露天市集旗下商店街店家為第一批加入的對象，自8月1日起商店街的店家即可以選擇優惠的升級方案，立即使用CYBERBIZ方案建立品牌官網，並享有露天市集的平台搜尋推廣導流，同時露天市集會將串接商品資料轉移、原平台商店自動轉址、老客戶通知，以及平台商品賣場頁和商品導流頁同步更新，簡單、快速地開啟雙平台開店導流方案的OMO線上線下整合業務。
露天市集擁有匯聚全台3億件商品 、超過百萬的賣家提供多元媒合交易的優勢，結合CYBERBIZ串連線上、線下會員數據和整合全通路各項資源之後，未來零售品牌商可以在平台流量支持下，透過多渠道整合線下展店、實體門市以進行電商業務開展，並自行經營會員和分析數據，打造線上線下流暢、不間斷的購物體驗。
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