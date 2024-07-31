交通部目標今年1,000萬國際旅客來台，截至7月底僅430萬人次。交通部長李孟諺31日坦言，確實有很大的挑戰，但還有5個月的時間將用盡各種方式努力，不會放棄這個目標。觀光署祭出史上最大規模刺激優惠，其中，台灣機票買2送1、買3送1最受矚目，李孟諺說，台灣機票優惠部分與國籍航空合作，依照不同國家提供不同方案模式，不僅限對團客，自由行旅客也會研議比照辦理。

他表示，台灣今年要達到千萬國際觀光客確實有挑戰，因為0403地震、中國大陸軍演、凱米颱風侵襲讓許多國際旅客誤以為台灣還是災後狀況，很多旅行團、郵輪靠港花蓮都因此取消，約損失50萬人次國際客。

為此，觀光署8月起規劃相關措施刺激觀光，包括高鐵提供外籍旅客購買南部車票買1送1，國籍航空提供外籍旅客台灣買2送1、買3送1等措施，也鎖定高爾夫球客群、高中生校外教學、商務會展順遊補助等。