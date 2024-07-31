交通部目標今年1,000萬國際旅客來台，截至7月底僅430萬人次。交通部長李孟諺31日坦言，確實有很大的挑戰，但還有5個月的時間將用盡各種方式努力，不會放棄這個目標。觀光署祭出史上最大規模刺激優惠，其中，台灣機票買2送1、買3送1最受矚目，李孟諺說，台灣機票優惠部分與國籍航空合作，依照不同國家提供不同方案模式，不僅限對團客，自由行旅客也會研議比照辦理。
他表示，台灣今年要達到千萬國際觀光客確實有挑戰，因為0403地震、中國大陸軍演、凱米颱風侵襲讓許多國際旅客誤以為台灣還是災後狀況，很多旅行團、郵輪靠港花蓮都因此取消，約損失50萬人次國際客。
為此，觀光署8月起規劃相關措施刺激觀光，包括高鐵提供外籍旅客購買南部車票買1送1，國籍航空提供外籍旅客台灣買2送1、買3送1等措施，也鎖定高爾夫球客群、高中生校外教學、商務會展順遊補助等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：