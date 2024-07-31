95％租客曾遇租賃糾紛，為協助租屋族，內政部委託法扶基金自8月1日起開辦免費提供租屋族租屋糾紛法律諮詢服務。內政長劉世芳31日表示，租屋族遇不合理要求提前解約、苛扣押金等租屋法律問題時，可直撥法扶基金會求助，由專業律師提供相關的法律諮詢或意見，解決租屋糾紛、維護合法租屋權益。

劉世芳說，在租屋市場中有時聽到部分房東以提前解約等不當方式，要求房客強制搬遷，或是在租約到期後有苛扣押金等情形；對於青年學生等租屋者，常遇到不知該如何在法律上主張自身的權益，以致被迫接受不合理的要求。

為此，政府提供多元管道協助解決租屋紛爭，像是長期與崔媽媽基金會合作提供租屋諮詢服務外，也有縣市政府消費者保護申訴及鄉鎮市公所調解等方式。

劉世芳強調，加強弱勢租屋族權益的保障，是內政部住宅政策的重要一環。去年已完成租賃條例修法，讓租賃契約全面適用消保法的保護；今年8月起，先開辦免費「租屋法律諮詢」，並規劃明年下半年提供弱勢租屋族的訴訟法律文件撰擬、法律調解、陪同出庭等扶助服務，讓租屋族獲得政府的支持與法律的保護。

內政部委託法扶基金自8月1日起開辦免費提供租屋族租屋糾紛法律諮詢服務，協助廣大租屋族解決租屋糾紛，可以市話直撥法扶基金會「住宅租賃糾紛諮詢專線」412-8518，手機加02，撥通後轉2再轉6，服務時間為週一至週五上午9：00-12：30、下午1：30-5：00，將由專業律師提供相關的法律諮詢或意見，全力協助租屋族能勇於維護自身合法租屋權益。