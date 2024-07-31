日前一番電價、油價過低，導致台灣勞工薪資水準無法提升言論引發外界嘩然。經濟部長郭智輝今天表示，不曉得這命題怎麼產生，但目前國內油價、電價是亞洲最低，很多都是政治考量補助，他認為社會經濟改變，要適時反映一些成本。
郭智輝說明，油價、電價跟薪資沒甚麼直接關係，以他個人在看，中油、台電、台糖、台水員工的薪資是比較低的。 而員工薪資應該高，對社會經濟才會產生作用 ，他的意思是這樣。
至於電價、油價是另一命題，郭智輝說，目前法令規定，油價電價有一部分必須是亞洲，這都是政治考量 ，很多都在補助 。但現在社會經濟改變 ，他認為還是要適時反映一些成本。
有雜誌調查，八成四的民眾認為頻繁跳電就是缺電，郭智輝則重申不缺電，會跳電是饋線太長、變電所太老舊、增加很多人用電等原因造成。已經加強設備巡查 ，適時檢修。對跳電現象，他要求台電今年年底或明年年中， 一年內減少跳電頻率。
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