近期因以薩雙邊將停戰訊息，將近期油價走勢疲弱，油價每桶甚至跌破80美元，不過在7月31日出現哈馬斯首腦遇襲身亡後，法人表示，可能使後續雙邊緊張局勢加劇或造成中東衝突擴大，加上美國近期原油庫存連續幾週的減少，以及美國持續回補戰備儲油趨勢下，將為近期下跌的原油市場帶來支撐力道。

自去年以哈衝突以來的近10個月的時間，中東地區大大小小的衝突不斷，早埋下原油市場波動不安情緒，然在市場傳出哈瑪斯領導人身亡消息，已讓原油期貨價格立即上漲，金價也同步攀升，PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰指出，地緣政治衝突帶來原油供給風險，帶動國際油價短線大漲，有利於能源價格揚升，加上大陸及美國有回補原油庫存需求下，預估原油每桶70美元的底部難破。

常李奕翰表示，美國能源資訊署(EIA)公布7月短期能源展望，預測包括俄羅斯在內的OPEC＋在年底前以及2025年產量，都將低於其宣布的目標水準，另外，EIA預期，下半年市場對於能源的需求量，每日將超過產量約75萬桶，高於之前預估的55萬桶，加上庫存逐步回落、OPEC＋維持減產，如今又有地緣政治變數，預料油價維持低檔時間不會太長。